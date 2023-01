Den Gang in den Ruhestand von Guido Fürer hatte die Swiss Re bereits Mitte September angekündigt. Er war 25 Jahre lang für den Konzern tätig, zehn davon als Investmentchef. Künftig wolle Fürer mehr Zeit mit der Familie verbringen und sich seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten in verschiedenen Stiftungsräten widmen, hatte es in der September-Mitteilung geheissen.