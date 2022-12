An der Generalversammlung 2023 sollen Vanessa Lau und Pia Tischhauser neu in das Gremium gewählt werden. Renato Fassbind und Susan Wagner würden sich am 12. April hingegen nicht mehr zur Wiederwahl stellen, teilte der Konzern am Freitag mit. Fassbind erreiche dann die Zwölfjahresfrist als Mitglied des Verwaltungsrats. Wagner scheide an der kommenden GV nach neun Jahren als Mitglied des Gremiums aus.