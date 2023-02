Im neuen Jahr will Swiss Re die Profitabilität deutlich verbessern. Der Konzern strebt einen Gewinn von über 3 Milliarden Dollar an. Grund zum Optimismus dürften die weiter steigenden Preise für Rückversicherungsdeckung sein. In der wichtigen Vertragserneuerungsrunde Januar konnten die Tarife um deutliche 18 Prozent erhöht werden. Am mittelfristigen Eigenkapitalrenditeziel von 14 Prozent hält Swiss Re fest.