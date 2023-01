Der Abgang von Thierry Léger werde aus Investorensicht als unvorteilhaft wahrgenommen, schreibt Georg Marti von der ZKB. Er habe auf all seinen Stationen im Konzern gute Arbeit geleistet und sei von Investorenseite sehr geschätzt worden. Insbesondere in der von Grossschäden in den vergangenen Jahren stark betroffenen Rückversicherung habe Léger in seiner kurzen Zeit als Underwriting-Chef wichtige Verbesserungen erzielt.