(Meldung ausgebaut, präzisiert: Ermotti tritt an GV nochmals an und erst nach kurzer Übergangsphase zurück) - Swiss Re verliert mit der Ernennung von Sergio Ermotti zum UBS-CEO den Verwaltungsratspräsidenten. Ermotti trete an der GV vom 12. April zwar noch zur Wiederwahl an, nach einer kurzen Übergangsphase gebe er sein Amt dann aber ab, teilte der Versicherungskonzern am Mittwoch mit.

29.03.2023 07:04