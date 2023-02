"Swiss Re hat im 2022 mit viel Gegenwind zu kämpfen gehabt", erklärte Konzernchef Christian Mumenthaler am Freitag vor den Medien. Hagel in Europa, Überschwemmungen in Australien oder der US-Hurrikan "Ian" hatten die Rechnung mit 2,7 Milliarden US-Dollar belastet. Letzte Ansprüche zur Covid-Pandemie sowie die Verwerfungen an den Börsen drückten mit je 0,6 Milliarden auf das Ergebnis. Und wegen der Inflation wurden die Reserven um 1,1 Milliarden aufgestockt.