Um das Wachstum stemmen zu können, will Swiss auch weiterhin kräftig Personal einstellen. Allein in diesem Jahr sollen 1800 Personen neu eingestellt werden. 2024 sollen es dann noch einmal 1000 werden. Die Bewerberlage sei auch gut und die Airline erhalte viele Bewerbungen. Eingestellt wird dabei in fast allen Bereichen am Boden, in der Luft und auch der Verwaltung, so Goudarzi Pour weiter.