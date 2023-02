Zudem berief die Swisscom Isa Müller-Wegner per 1. Juni 2023 zur Leiterin des neuen Bereichs Group Strategy & Business Development und damit auch zum Mitglied der Konzernleitung. Die 45-Jährige hat laut den Angaben in den letzten drei Jahren bei Bain Capital Private Equity Portfoliounternehmen in unterschiedlichen Branchen geführt. Zuvor war sie bei Ebay für das Multi-Milliardengeschäft in weiten Teilen Europas verantwortlich.