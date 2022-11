Die Swisscom verkauft per Anfang 2023 ihre Tochter Adunit an den zur TX Group gehörenden Werbevermarkter Goldbach Group. Adunit werde damit Teil der Digital-Einheit bei Goldbach, wobei 13 Personen von Swisscom zum Goldbach wechselten und dort das Team von Goldbach Next und Jaduda verstärkten, wie Goldbach am Mittwoch mitteilte.

09.11.2022 10:08