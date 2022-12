Mit der grösseren Konzernleitung will der Telekommunikationskonzern laut einer Mitteilung vom Mittwochabend verschiedene Unternehmensbereiche stärken. Zudem schlägt die Swisscom der Generalversammlung vom kommenden Frühjahr Monique Bourquin zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Sie ersetzt dort die per Ende März scheidende Barbara Frei.