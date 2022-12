Die Spannungserhöhung von 220 auf 380 Kilovolt betrifft die Leitungen Bassecourt (JU) - Mühleberg (BE) und Chippis (VS) - Bickigen (BE). Sie ist für den Zeitraum Januar bis April 2023 vorgesehen. Auf diesen zwei Leitungen plant Swissgrid ab Donnerstag und bis am 18. Januar 2023 einen Testbetrieb mit der höheren Spannung.