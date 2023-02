Zu den Aufgaben, die Swissport für Ita ausführen wird, gehören Passagierservices wie Check-in und Boarding, Gepäcktransport, das Be- und Entladen von Flugzeugen, das sogenannte Push-Back, also der Transport von Flugzeugen vom und ans Gate und das De-Icing, also das Befreien der Flieger vom Eis in den kalten Jahreszeiten. Die italienische Fluggesellschaft werde jährlich rund 700 Flüge ab Zürich und über 1000 Flüge ab Genf zu verschiedenen Destinationen in Italien durchführen, heisst es weiter.