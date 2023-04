Weiter hat Swissport Andres Diez die Verantwortung für die kommerziellen Geschicke der Region Americas übertragen. Als Chief Commercial Officer for the Americas berichtet er den Angaben zufolge an den Chef USA und Kanada, Frank Mena, und den Chef Lateinamerika und Karibik, Rene Pascua. Auch Diez stiess 2021 zu Swissport und war zuletzt Director of Global Commercial. Diese Aufgabe nimmt er bis zur Ernennung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers weiterhin wahr.