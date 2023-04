Der "Kryptowinter" hinterliess Spuren in den Büchern von Swissquote, die Erträge in dem Bereich sackten um mehr als zwei Drittel ab. Die Einbussen will Bürki mit höheren Zinseinnahmen kompensieren. "Wir schätzen, dass wir 2023 doppelt so viel Umsatz im Zinsgeschäft generieren werden wie 2022."