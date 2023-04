Die diplomierte Lebensmittelingenieurin Beatrice Fasana ist seit 2012 Geschäftsleiterin des international tätigen Tessiner Unternehmens Sandro Vanini SA, wie S-GE am Montag mitteilte. Zuvor bekleidete sie verschiedene Leitungspositionen in der Lebensmittelbranche und hat dabei in der technischen Produktentwicklung sowie im Supply Chain Management umfassende Kompetenzen aufgebaut.