Der Krankenversicherer Sympany holt per Anfang Januar 2023 Andreas Krümmel in den Verwaltungsrat bzw. Stiftungsrat. Er soll den bisherigen Präsidenten, Siegfried Walser, per 1. Mai 2023 als Präsidenten ablösen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt.

21.12.2022 15:07