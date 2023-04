Die verwalteten Vermögen reduzierten sich derweil um 16 Prozent auf 23,1 Milliarden Franken per Ende Jahr, was hauptsächlich auf Markteffekte zurückzuführen gewesen sei. Die Gruppe verzeichnete aber auch Nettomittelabflüsse. Dies wird in der Mitteilung damit begründet, dass die Bank einen "gezielteren Ansatz" verfolge habe und sich deshalb aus mehreren nicht zum Kerngeschäft gehörenden Märkten zurückgezogen habe.