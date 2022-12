Der britische Zigarettenkonzern British American Tobacco bestätigt trotz der gestiegenen Inflation seine Jahresziele. Vorstandschef Jack Bowles zeigte sich in einer am Donnerstag in London veröffentlichten Zwischenmitteilung zum Geschäftsverlauf zuversichtlich, trotz des Inflationsdrucks in der Lieferkette eine starke Verbesserung der bereinigten operativen Marge zu erreichen. Dies sei unter anderem möglich durch Preiserhöhungen. Insgesamt beschleunige sich die Transformation des Tabakkonzerns, angetrieben durch das wachsende Geschäft mit Zigarettenalternativen.

08.12.2022 08:49