Mit dem Zukauf baut Talanx seine Präsenz in Lateinamerika deutlich aus. 2022 erzielte die Tochter HDI International in Brasilien, Chile und Kolumbien ein Prämienvolumen von rund 1,4 Milliarden Euro. In Chile steigt Talanx mit dem Erwerb der Geschäfte von Liberty Mutual eigenen Angaben zufolge in der Sachversicherung zur Nummer eins auf, in Brasilien zur Nummer zwei.