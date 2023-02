Aus Sicht von Analyst Thorsten Wenzel von der DZ Bank lässt sich über die Qualität des Jahresgewinns bislang wenig sagen, weil Talanx bisher nur wenige Eckdaten veröffentlicht hat. Allerdings habe der Konzern mit seiner im Dezember angekündigten neuen Dividendenpolitik einen Grund für die niedrige Bewertung der Aktie beseitigt, schrieb der Experte am Morgen. Talanx will die endgültigen und vollständigen Jahreszahlen wie geplant am 15. März veröffentlichen.