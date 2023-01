Am 23. Dezember hatte Talenthouse eine Rekapitalisierung angekündigt. Der Verwaltungsrat plante, in einem ersten Schritt den Nennwert der bestehenden Aktien auf 0,05 Franken zu halbieren. In einem zweiten Schritt sollen neue Aktien mit Nennwert 0,10 Franken ausgegeben werden. Die beiden Aktienkategorien sollen zu einem späteren Zeitpunkt zusammengeführt werden.