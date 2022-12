Der Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie von Baden-Württemberg ist endgültig unter Dach und Fach. Der Mitgliederrat habe das Tarifergebnis ohne Gegenstimmen angenommen, teilte der Chef des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Joachim Schulz am Donnerstag in Stuttgart mit. Er sprach von einem "tragfähigem Kompromiss". Zuvor hatte bereits die Grosse Tarifkommission der IG Metall zugestimmt. Vereinzelt hatte es auf Seiten der Gewerkschaft Kritik an dem Abschluss gegeben.

15.12.2022 12:27