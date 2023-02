Rund 10 000 Beschäftigte des Dünger- und Salzkonzerns K+S bekommen dank eines Tarifabschlusses mehr Geld. Vom 1. April an erhalten sie einen monatlichen zusätzlichen Sockelbetrag von brutto 200 Euro, wie das Unternehmen und die Gewerkschaft IG BCE am Samstag mitteilten. Am 1. April 2024 erhöhen sich die monatlichen Entgelte nochmals um 2 Prozent.

26.02.2023 15:05