Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt. In der Lufthansa-Zentrale am Flughafen kam ein Krisenstab zusammen. Wegen der IT-Panne ist eine noch unbekannte Zahl von Flügen verspätet oder ausgefallen. "Aktuell sind die Fluggesellschaften der Lufthansa Group von einem IT-Ausfall betroffen", teilte der Konzern am Vormittag mit.