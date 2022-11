In den Monaten Juli bis September seien die Billings um 15 Prozent auf fast 145 Millionen Euro gestiegen, hiess es nun. Dabei profitierte Teamviewer unter anderem auch vom schwachen Euro. Währungsbereinigt habe das Wachstum sieben Prozent betragen. Am höchsten fiel das Wachstum dabei in Europa aus - der wichtigsten Region des Unternehmens. Hier legten die in Rechnung gestellten Umsätze um 13 Prozent auf 68 Millionen Euro zu. In Asien, dem kleinsten Markt von Teamviewer, zahlt sich der Umbau langsam aus. Die Billings zogen bereinigt um den schwachen Euro um sieben Prozent auf gut 18 Millionen Euro an.