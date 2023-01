Die Aktien von Temenos legen am Montag im frühen Handel deutlich zu. Am Morgen hatte der Bankensoftwarehersteller Wechsel sowohl an der operativen als auch strategischen Spitze des Unternehmens angekündigt. Gleichzeitig wurden erste Zahlen zum vierten Quartal 2022 kommuniziert.

16.01.2023 10:17