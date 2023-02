Eingeschränkt wird diese Interpretation allerdings durch einen fehlenden konkreten Zeithorizont: Temenos habe neue Mittelristziele bekanntgegeben, aber den Zeitrahmen nicht spezifiziert, kommentiert etwa Goldman Sachs. Gehe man von einem 4-Jahres-Plan aus, wäre etwa die für den Free Chasflow erwarteten über 700 Millionen US-Dollar mehr als die in der Vergangenheit bis 2026 in Aussicht gestellten 600 Millionen. Die neuen Ziele implizierten signifikante Ambitionen bei Wachstum und Margen, so die GS-Analysten.