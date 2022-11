Temenos hatte die Anleger Mitte Oktober mit einer scharfen Gewinnwarnung schockiert - auch Petrus Advisers. Dabei habe CEO Max Chuard dem Aktionär einige Wochen zuvor signalisiert, dass "grundsätzlich alles in Ordnung und auf dem richtigen Weg" sei, schrieb Petrus Advisers in einem am Mittwoch publizierten Brief an die Geschäftsleitungsmitglieder des Genfer Unternehmens.