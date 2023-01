Im Gesamtjahr 2022 gingen die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent auf 949,6 Millionen Dollar zurück, wie es in einem separaten Mitteilung von Temenos hiess. Der bereinigte Betriebsgewinn EBIT sank um 24 Prozent auf 272,3 Millionen. Mitte Oktober hatte Temenos bereits einen EBIT-Rückgang um 25 Prozent in Aussicht gestellt, nachdem das Unternehmen zuvor noch mit einem Plus von 9 bis 11 Prozent gerechnet hatte.