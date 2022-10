(Zusammenfassung) - Temenos hat im dritten Quartal stark unter der sich abschwächenden Marktnachfrage gelitten. Das Bankensoftwarehaus hatte in der vergangenen Woche gar eine Gewinnwarnung ausgegeben. CEO Max Chuard rechnet mit weiterhin schwierigen Marktverhältnissen, wie er am Donnerstagabend an eine Telekonferenz sagte. Langfristig sieht er die Gruppe aber nach wie vor gut aufgestellt.

20.10.2022 19:57