Laut den Angaben ist die Regions Bank mit einer Bilanzsumme von 155 Milliarden Dollar eine der führenden Banken in den USA. Konkret belege sie in Bezug auf die konsolidierten Vermögenswerten den 27. Platz aller Banken in den Vereinigten Staaten. Die Umstellung auf das Software-Abo von Temenos werde es dem Institut nun ermöglichen, stärker personalisierte Bankprodukte anzubieten, so das Communiqué.