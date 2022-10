Den Aktien von Temenos droht am Freitag womöglich ein Kursdebakel. Der Hersteller von Bankensoftware hatte am Vorabend über einen Gewinneinbruch im dritten Quartal informiert. Das Ausmass dieses Gewinneinbruchs zwingt die Genfer dazu, ihre Vorgaben fürs Gesamtjahr zu reduzieren. Einige Analysten hatten zwar mit einem schwierigen dritten Quartal gerechnet, allerdings nicht in diesem Ausmass.

14.10.2022 08:21