Andreades tritt an der kommenden GV Anfang Mai zurück, zum Präsidenten soll der Vize Thibault de Tersant gewählt werden. Den CEO-Posten will Temenos bis spätestens Ende 2023 neu besetzen. Chuard war Mitte Januar überraschend zurückgetreten, nachdem wichtige Aktionäre Druck ausgeübt hatten. Sie forderten nicht nur neue Köpfe in der Unternehmensspitze, sondern auch eine umfassende Überprüfung der Strategie.