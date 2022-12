Die Beziehung zu MBanq, einem US-BaaS-Anbieter, werde vertieft, teilte Temenos am Donnerstag mit. Gemeinsam soll Fintechunternehmen neu auch eine BaaS-Infrastruktur angeboten werden einschliesslich regulatorischer Unterstützung. So könnten diese Bank- und Zahlungsdienstleistungsangebote schnell (Markteinführung laut Angaben in nur wenigen Monaten) und kostengünstig einbinden.