Die Mittelfristziele wurden am Markt wiederum als sehr ambitioniert bewertet. An der Börse legten Temenos am Dienstag markant um 5,5 Prozent auf 71,90 Franken zu, obwohl sie seit Anfang Jahr bis Montagabend bereits 34 Prozent gewonnen hatten. Damit waren sie der mit Abstand stärkste Blue-Chip am Dienstag.