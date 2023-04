Thyssenkrupp -Konzernchefin Martina Merz hört vorzeitig auf. Sie habe am Montag den Personalausschuss des Aufsichtsrats um eine zeitnahe Auflösung ihres Vertrages gebeten, teilte das Unternehmen überraschend am Montag in Essen mit. Der Ausschuss will dem Wunsch entsprechen.

24.04.2023 16:30