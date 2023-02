Die Genussscheine von Roche stehen um 9.45 Uhr 0,6 Prozent tiefer auf 277,55 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI notiert derweil mit einem Plus von 0,6 Prozent klar fester. Seit Jahresbeginn verlieren die Roche-GS damit rund 3,8 Prozent und stehen im SMI an drittletzter Stelle, notabene nach einem schwachen Vorjahr (-23%).