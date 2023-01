Mit den am Donnerstag präsentierten Zahlen übertraf der Bergbahnbetreiber die Erwartungen der ZKB. Der zuständige Analyst sieht im Ergebnis in Anbetracht der vergangenen Herausforderungen ein "starkes Zeichen". Entsprechend reagiert auch die Börse positiv. Bis um 14.05 Uhr notierten die Titlis-Aktien um 4,5 Prozent im Plus auf 44,00 Franken. Der Kurs bleibt aber deutlich hinter dem Vor-Krise-Niveau zurück. Im Frühjahr 2020 wurden noch Kurse bei klar über 70 Franken erreicht.