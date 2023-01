Derweil hätten die Aufträge aus der Autoindustrie nicht mehr so ein hohes Gewicht wie in früheren Jahren. "Dieser Rückgang des Automobilanteils entspricht einer gewünschten Entwicklung", kommentierte Pittet und erinnerte daran, dass Tornos seit mehreren Jahren Anstrengungen unternehme, um seine Abhängigkeit gegenüber diesem stark zyklischen Sektor und in geringerem Masse auch gegenüber der Uhrenindustrie zu reduzieren. Im Übrigen könne der wachsende Anteil von Elektroautos dazu führen, dass ein Teil der Akteure in der Automobilbranche ersetzt wird.