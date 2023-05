Konkret besitzt Walter Fust laut Geschäftsbericht 54,06 Prozent an Starrag und 48,89 Prozent an Tornos. Der Unternehmer hatte sich bereits im Oktober gesprächsbereit gezeigt. Damals hatte er in einem Interview mit der NZZ erklärt, er könne sich einen Verkauf seiner Beteiligungen vorstellen. "Ein Käufer bekäme mit Starrag eine gute Sache in die Hände, das kann ich versichern", hatte Fust gesagt.