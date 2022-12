Das Gesamtvolumen der im Jahr 2022 gehandelten Rohstoffe war laut den Angaben allerdings niedriger als im Vorjahr. Dies sei auf eine Verringerung des Volumens an Öl und Erdölprodukten in der zweiten Geschäftsjahreshälfte zurückzuführen, was mit der Beendigung langfristiger Verträge für russisches Rohöl und Produkte wegen der Ukraine-Sanktionen zusammenhänge. Zudem habe man sich auf Geschäfte mit höheren Margen konzentriert.