Der Rohstoffkonzern Trafigura hat eine 24,5 Prozent-Beteiligung an der indisch-russischen Öl- und Petrochemiefirma Nayara Energy abgestossen. Käuferin ist die zur italienischen Investmentgruppe Mareterra (ehemals Genera Group) gehörende Hara Capital, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung heisst.

11.01.2023 11:39