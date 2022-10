Der US-Schadenversicherer Travelers ist trotz eines Gewinneinbruchs besser durch das von Hurrikans geprägte dritte Quartal gekommen als gedacht. Zwar verdiente der Konzern mit 454 Millionen US-Dollar (461 Mio Euro) fast ein Drittel weniger als ein Jahr zuvor, wie er am Mittwoch in New York mitteilte. Das lag jedoch vor allem an schlechteren Geschäften mit Kapitalanlagen. Trotz der schweren Zerstörungen durch die Wirbelstürme "Ian" und "Fiona" musste Travelers nur etwas mehr Geld für die Folgen von Katastrophen aufwenden als im Vorjahreszeitraum. Nach Abzug von Rückversicherungsanteilen schlugen Katastrophen bei dem Unternehmen mit 512 Millionen Dollar zu Buche. Analysten hatten im Schnitt mit einer höheren Belastung gerechnet.

19.10.2022 17:21