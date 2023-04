Der französische Triebwerksbauer und Technologiekonzern Safran ist dank eines starken Wachstums der Auslieferungen überraschend stark ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal stieg der bereinigte Umsatz im Jahresvergleich um gut 29 Prozent auf fast 5,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Paris mitteilte. Damit übertraf der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Konzernchef Olivier Andriès sieht Safran damit auf gutem Weg, den Erlös in diesem Jahr wie geplant auf mindestens 23 Milliarden Euro zu steigern. Der bereinigte operative Gewinn soll weiterhin etwa drei Milliarden Euro erreichen.

26.04.2023 07:49