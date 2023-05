Die Nutzung von Landstrom setzt zweierlei voraus: Zum einen muss das Schiff entsprechend ausgerüstet sein, zum anderen müssen Hafenanlagen mit Landstromanlagen ausgestattet sein. Das ist weltweit betrachtet nur in sehr wenigen Häfen der Fall. Nach früheren Clia-Angaben können in den nächsten fünf Jahren zwei Drittel der weltweiten Flotte Landstrom nutzen - während weltweit nur zwei Prozent der Häfen über mindestens einen Liegeplatz mit Landstrom verfügten. TUI-Cruises-Chefin Wybcke Meier forderte deswegen, dass das Angebot an Landstromanlagen zügig weiter ausgebaut werden müsse. "Zum anderen müssen die Häfen, wie es beispielsweise hier in Hamburg aber auch in Kiel und Warnemünde der Fall ist, ein grünes Stromkonzept vorlegen", sagte sie laut Mitteilung vom Montag.