Tui rechnet im Sommer mit höheren Preisen und verringerten Kapazitäten bei kurzfristigen Reisebuchungen. "Letztlich wird es in Summe weniger Last-Minute-Angebote geben als in der Vergangenheit", sagte Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert der Deutschen Presse-Agentur. "Insbesondere Reisende, die schon konkreter eine Urlaubsregion, einen Ort oder sogar ein Hotel im Blick haben, könnten bei kurzfristiger Buchung erst im Sommer leer ausgehen beziehungsweise höhere Preise als momentan vorfinden." Ähnlich äusserte sich am Dienstag Tui-Manager Steffen Boehnke.

24.01.2023 10:10