So sei das Badeferiengeschäft sehr stark gelaufen, während Destinationen in Asien wie etwa Thailand nach der pandemiebedingten Schliessung zurückgekommen seien. Thailand hat sich auf der Langstrecke auf den dritten Platz vorgearbeitet hinter den Malediven und Dubai. Auf der Mittelstrecke machten im Winter 2022/23 Destinationen in Ägypten am Roten Meer und auf den Kanarischen Inseln die Top-5 aus.