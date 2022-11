Insbesondere die Nachfrage nach Fernreisen kehrt mit dem Wegfall von Einreisebestimmungen für zahlreiche Destinationen zurück. So geht laut Angaben aktuell jede zweite bei Tui Suisse gebuchte Reise in die Ferne, mit steigender Tendenz. Besonders gross sei der Nachholbedarf bei Thailand. Jeder fünfte Kunde für eine Langstrecke bucht dieses Ferienziel. Aber auch die Malediven, die Dominikanische Republik, die Arabischen Emirate sowie Mexiko zählten zu den Top-Winterdestinationen von Tui Suisse, heisst es in der Mitteilung.