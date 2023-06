Die Fluggesellschaft Turkish Airlines feilt Insidern zufolge weiterhin an einer Grossbestellung von 600 Mittel- und Langstreckenjets von Airbus und Boeing . Der Deal werde voraussichtlich nicht vor der weltgrössten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris bekannt gegeben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag und berief sich dabei auf eine mit der Sache vertraute Person. Möglicherweise werde er auch erst nach der Paris Air Show spruchreif, die vom 19. bis 25. Juni stattfindet.

02.06.2023 06:43