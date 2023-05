Der TX-Titel 20 Minuten beruft Basil Honegger in die Chefredaktion. Der aktuelle Leiter des Fachgremiums Video folgt per 1. Juli 2023 auf Blattmacher Sandro Späth, der ausserhalb des Unternehmens eine neue berufliche Herausforderung annehmen wird, wie 20 Minuten am Montag mitteilte.

08.05.2023 12:13